صور.. مجسمات تمثل معركة أكتوبر احتفالا بالذكرى ال 49 بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، احتفالية بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، بقاعة مجمع هدى شعراوى للتعليم الأساسى، تضمنت عدد من الفعاليات ومعرضا عن الحرب ومعرض للملابس الجاهزة، وعدد من الفقرات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، المدير العام، وهالة النواصره، مدير الإدارة، و إيهاب الليبي شئ وكيل الإدارة.

وتضمنت الاحتفالية معرضا مجسما لحرب اكتوبر، ومعرضا للمشاركة المجتمعية المقام بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية للملابس الجاهزة للأيتام، إضافة بانوراما حرب أكتوبر ، وفيلما تسجيليا عن حرب اكتوبر، وعدد من الفقرات منها السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن، وقصائد وأشعار وأناشيد وطنية، وأوبريت، الجيش المصري عبر العصور ، وعرض عن ملحمة أكتوبر رياض اطفال احمد عرابى و استعراض حلاوة شمسنان، وكورال مجمع هدى شعراوى، والنشوة وطنى مهند جاويش، أعقبه تكريم المعلمين المتميزين وطلاب أوائل الشهادة الإعدادية ، جاء بحضور مديري المدارس وأولياء الأمور.