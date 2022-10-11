اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

صور حريق شقتين أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 آخرين فى حلوان

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:03 م
صور حريق شقتين أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 3 آخرين فى حلوان جانب من الحريق
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقتين في عقار بحلوان، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع 3 أطفال، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، لكشف سبب اندلاع الحريق، وننشر صور الحريق.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها..

 

إصابة 3 أشخاص في حريق حلوان
إصابة 3 أشخاص في حريق حلوان

 

الحريق أسفر عن مصرع 3 أطفال
الحريق أسفر عن مصرع 3 أطفال

 

حريق شقتين في حلوان
حريق شقتين في حلوان

 

حريق
حريق

 


حريق شقتين

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

حلوان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة