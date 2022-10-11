صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض واضح فى نسب تعاطى سائقى الحافلات المدرسية

كتب سمير حسنى

قال مختار رمضان مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يواجه ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث يتم مكافحة هذا الأمر لأن المخدرات تتناقض مع ما هو لازم للقيادة، حيث تجعل السائق في حالة عدم تركيز وليس له قدرة على تقدير المسافات، لذلك فإنه أكثر عرضة من غيره وبشدة لارتكاب الحوادث.

قال، إن الصندوق يكثف حملات الكشف على التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية تزامنا مع بداية العام الدراسي، وخلال الأسبوع الأول تم الكشف على ما يقرب من 669 سائق، وتم رصد انخفاض واضح في نسبة التعاطي، حيث بلغت 5.%، بعدما كانت هذه النسبة 12% في عام 2017.

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: "الصندوق يوفر آلية للمشاركة المجتمعية في هذه الخطوة المهمة ويمكن لأولياء الأمور تحديدا الاتصال هاتفيا برقم 16023، وفي هذه الحالة إذا كان هناك شك في السائق، وحماية لأولادنا نقوم بتنفيذ حملة على سائقي المدرسة كلها ويتم التأكد والتحقق من هذا الأمر".

وتابع مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان: "ولذلك، فإن نجاحنا مرهون بمشاركة المجتمع معنا، هناك مظاهر قد تدفع إلى الشك في السائقين بسبب تعاطيهم للمخدرات مثل احمرار العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والقيادة بطريقة متهورة والعصبية في الحديث والبطء في الكلام".

وأكد، أن الجيد في هذه الحملات هو اتخاذ إجراءات رادعة ضد من ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث يتم إحالتهم إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القضائية، كما أن الوزارة تقوم بفصل هؤلاء السائقين تماما من المدارس.