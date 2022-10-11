اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسبانية: روسيا تخسر 4 مليارات يورو لحظر الاتحاد الأوروبى استيراد الفحم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:26 ص
صحيفة إسبانية: روسيا تخسر 4 مليارات يورو لحظر الاتحاد الأوروبى استيراد الفحم فحم
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية، إن صادرات الفحم الروسية شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 8.6% وذلك بسبب العقوبات الأوروبية، مما يكلف روسيا خسائر تقدر بـ4 مليارات يورو.

واعترف نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، بأن روسيا شهدت انخفاضًا بنسبة 8.6% فى صادراتها من الفحم فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ويلقى باللوم على الاتحاد الأوروبى واحداثه خلل فى السوق وكسر سلسلة اللوجستيات بالتخلى عن الفحم الروسى.

وقال نوفاك "الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الخسائر فى النقل وزيادة الطلب وفوضى السوق وزيادة الأسعار".

وتمت الموافقة على حظر الاتحاد الأوروبى على استيراد الفحم الروسى - الذى سيكلف روسيا حوالى 4 مليارات يورو، وفقا للصحيفة الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن الفحم الروسى فى أبريل وأستراليا، فى أغسطس، بينما ستفعل المملكة المتحدة الشيء نفسه فى نهاية العام.

ومع ذلك، حدد نوفاك أن الانخفاض فى الصادرات يقابله زيادة فى الطلب المحلى بنسبة 6.8 % بسبب انخفاض تدفق أنهار سيبيريا التى أجبرت على استخدام المزيد من الفحم فى محطات الطاقة الحرارية، وشدد على أنه "على الرغم من الضغوط الخارجية، فإن القطاع يظهر مستوى عال من الصلابة".

وأشار نوفاك إلى أن روسيا هى ثانى دولة فى العالم من حيث احتياطيات الفحم، والسادسة فى الاستخراج، وأستراليا وإندونيسيا، أحد المصدرين الرئيسيين الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى العام الماضى، صدرت روسيا أكثر من 50 مليون طن إلى أوروبا، بزيادة 10.3% عن عام 2020 ؛ بينما زودت الصين بـ 53 طنًا بزيادة قدرها 38%.


روسيا

الفحم

اوروبا

العقوبات الاوروبية

حرب روسيا

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

روسيا تهاجم منطقة فينيتسا بطائرات مسيرة والقوات الأوكرانية تصد 5 هجمات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:53 ص

زيلينسكى يبحث مع تراس المزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:00 ص

روسيا: المجتمع العالمي يواصل اعتبار الفحم مصدرا موثوقا للطاقة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:00 ص

أوكرانيا تدرج وزيرى خارجية ودفاع روسيا ورئيسة مجلس الاتحاد بقائمة المطلوبين

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:20 م

بايدن: ندعو روسيا إلى إخراج قواتها فورا من أوكرانيا ووقف عدوانها

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة