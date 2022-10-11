"صحة الشرقية": مسح طبى للكشف عن الفيروسات الكبدية ومرض نقص المناعة المكتسب

شنت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية حملة لإجراء مسح طبي يختص بقياس معدل انتشار الفيروسات الكبدية المنقولة عن طريق الدم، ذلك بالفئة العمرية من عام وحتى 70 عاما، ولمدة 3 أيام.

ونجحت الحملة فى فحص 375 أسرة، وسحب 1269 عينة، من خلال 15 فريقا طبيا مدربا، كل فريق مكون من طبيب ومراقب صحي وفني معمل ورائدة ريفية ومسئول تكويد، وتم تنفيذ الحملة بأربعة مراكز بالمحافظة شملت العاشر من رمضان، فاقوس، كفر صقر، ومنشأة أبوعمر.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة الإدارة العامة للوبائيات والترصد التابعة للإدارة المركزية للشئون الوقائية بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وتهدف استراتيجية مكافحة الفيروسات إلى خفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية، من خلال ترصد الإلتهاب الكبدى الفيروسى ومرض نقص المناعة المكتسب، والاكتشاف المبكر لحالات الإصابة، والذى يعد من أهم محاور هذه الاستراتيجية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الشئون الوقائية، ومدير إدارة الوبائيات والترصد، ومسئول الفيروسات الكبدية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين بالمحافظة.