"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة صحية وعلاج 1226 مريضا بالمجان بقرى العامرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بمنطقة العامرية، وذلك تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية ،أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة ، وشارك فيها 55 عضوا من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة .

وقالت "طهيو" أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1226 مريضا من أهالى القرية والقرى المجاورة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة "رشا فوزى" منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية - أنه تم خلال القافلة إجراء 494 تحليلا طبيبا مختلفا و 7 أشعة سينية و 30 أشعة بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 59 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 821 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية