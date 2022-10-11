شهر التوعية بسرطان الثدى.. علامات مبكرة يجب الانتباه إليها

كتبت إيناس البنا

أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدى والهدف منه هو نشر الوعى حول سرطان الثدى، وتأثير المرض على صحة الفرد، ويعد سرطان الثدى أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا بين النساء، ومن المهم رفع مستوى الوعى حول المرض المميت لأنه من السهل جدًا تفويت الأعراض.

ومن المعروف أن النساء لا يعتبرن صحتهن أولوية ويتجاهلن بسهولة أعراض وعلامات الأمراض، ومع ذلك، من المهم إعطاء أهمية لصحتهم وعدم تجاهل العلامات والأعراض المبكرة للأمراض.

ووفقا لموقع express، هناك علامات مبكرة لسرطان الثدى لا يجب تجاهلها لأن تجاهلها قد يكون قاتلاً.

ألم الثدى أو الحلمة

ألم الثدى أو الحلمة من الأعراض المبكرة لسرطان الثدى ، ولا يجب أن تتجاهله، قد يبدأ كألم فى منطقة واحدة وقد ينتشر بمرور الوقت.

احمرار أو طفح جلدى

الاحمرار أو الطفح الجلدى من الأعراض المهمة ولا ينبغى تفويتها، إلى جانب الاحمرار، قد يكون لديك أيضًا إحساس بالحكة، عندما ترى مثل هذه الأعراض، استشر طبيبك واختر الفحص.

الكتل

يعتبر هذا من أهم أعراض سرطان الثدى، عندما تلاحظ وجود كتل فى ثديك، يجب عليك استشارة طبيبك على الفور وطلب التوجيه الطبى، ومع ذلك ليست كل الكتل سرطانية ومن الأفضل أن تلتقى بطبيب.

التورم

هذا عرض آخر يجب أن تكون حذرا منه، قد لا تلاحظين أى كتل لكن ثدييك قد لا يزالان منتفخين، إذا رأيت مثل هذه التغييرات يجب استشارة الطبيب.