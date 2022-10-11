شاهد.. إسراء طالبة بالصف الثانى الإعدادى تبدع فى الإنشاد الدينى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع إسراء حسين فتحى الطالبة بالصف الثانى الاعدادى، من مركز مغاغة والتى وهبها الله صوت ملائكى فى الإنشاد الدينى وتتخذ من الزهراء لايق مثلها الأعلى سواء فى تلاوة القران الكريم او الإنشاد الدينى.

قالت اسراء حسين الطالبة بالصف الثانى الاعدادى، أعشق الانشاد الدينى، ومثلى الأعلى هى الزهراء لايق، ومنذ أن بدات الانشاد ووالدى يقف بجانبى ويساندى بقوة ويذهب معى إلى القاهرة دون أى شعور بالتعب فهو، يحبنى كثيرا ويريد منى ان اواصل فى الانشاد الدينى.

واضافت قائلة أحفظ 7 أجزاء من القران الكريم، ومستمرة فى الحفظ، خاصة أن الانشاد الدينى يحتاج للقران الكريم بشكل كبير، فى هذا ايضا اسمع كثيرا لعملاقة الانشاد الدينى مثل نصر الدين طوبار، والشيخ النقشبندى، واتمنى أن اصل إلى مكان لدى قلوب ألشعب المصرى من خلال الانشاد الدينى.

وأوضحت قائلة أن لابن الذى يحظى بوالد متفاهم ومحب لابنائه سوف يحظى كثيرا بالحظوظ المختلفة، خاصة ان كان مشجع له ولخطواته، وطريقه الذى اختاره لنفسه.

واشارت إلى أن الموهبه التى ينعم الله على الانسان بها يجب ان يحافظ عليه وينمى الموهبه ويطورها خاصة أذا كان الانسان لديه موهبه وطموح.