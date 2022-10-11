شاب يتهم مدير مركز لعلاج الإدمان بالاعتداء عليه فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

وجه شاب اتهاما مدير مركز لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر بالاعتداء عليه وإصابته، أثناء تلقيه العلاج بالمصحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب اتهم فيه مدير مركز لعلاج الإدمان بالاعتداء عليه بالضرب، والتسبب في إصابته بعدة جروح.

وذكر الشاب أنه أثناء إيداعه بالمصحة للعلاج، تعرض لاعتداء من جانب المتهم، وألقى رجال المباحث القبض على مدير المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.