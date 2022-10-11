اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة تلحق بابنتها متأثرة بحروق شديدة بعد إصابتهما فى حريق منزلهما بالغربية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:38 م
سيدة تلحق بابنتها متأثرة بحروق شديدة بعد إصابتهما فى حريق منزلهما بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفيت سيدة مقيمة قرية بشبيش مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية متأثرة بحروقها داخل مركز الحروق بعد إصابتها وأفراد أسرتها في حريق هائل اندلع في منزلهم، حيث لحقت الأم بطفلتها "ريتاج محمد ساطور" التي توفيت أيضا قبل 25 يوما داخل مركز حروق زفتي. 
 
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم
 
وتبين من التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

 


مدير امن الغربية

قرية بشبيش

المحلة

حريق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة