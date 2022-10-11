سوهاج تستقبل 54 سائحا أجنبيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية.. صور

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال المحافظة فوج سياحي يضم 54 سائحا متنوع الجنسيات، منهم "43 ألماني، و6 نمساوي، و2 سويسري "و3 إنجليزي" لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية.

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة أنه تم استقبال الفوج السياحي بحفاوة بالغة، وتم توزيع دليل المحافظة باللغات المتعددة على السائحين، حيث قاموا اليوم بزيارة منطقة معبد ابيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، ومن المقرر زيارتهم لمتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي، والحديقة المتحفية، وشوارع مدينة سوهاج.