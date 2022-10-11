"رياضة كفر الشيخ" تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية التربية الرياضية.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، تدريبا عمليا لطلاب كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، من تنفيذ إدارة الأداء الرياضي بالمديرية ،و فى مستهل اللقاء التدريبي الأول استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة المتدربين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، و الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة كفرالشيخ.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية ترحب بأبنائها من طلاب كلية التربية الرياضية من مؤدى التدريب العملي و قدم لهم دعوة زيارة مراكز تدريب فرق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى واصفاً إياه بأنه مشروع قومى لإعداد أبطال رياضيين و مصدر إمداد المنتخبات الوطنية لكافة اللعبات ، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام المجتهد منهم للانضمام إلى صفوف مدربى المشروع في المستقبل واستكمل قائلا أن التعلم المستمر ومواكبة التطور فى مجال التدريب المتخصص هو بوابة النجاح و الاستمرار.