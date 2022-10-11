روسيا تضيف الشركة المالكة لفيسبوك "ميتا" إلى قائمة الإرهاب

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أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم، الثلاثاء، أن روسيا أضافت شركة التكنولوجيا ميتا (Meta) -الشركة الأم لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام- إلى قائمة المنظمات المتورطة في الإرهاب والتطرف.

وانخفضت أسهم منصات ميتا بأكثر من 1% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة أتلانتيك إكويتيز (Atlantic Equities) للوساطة في الأسهم خفّضت تصنيف ميتا، اليوم، بسبب مخاوف من تقلص نمو الإيرادات وارتفاع التكاليف.

الجدير بالذكر أنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة روسية قرارًا يعتبر ميتا مذنبة بارتكاب "نشاط متطرف"، لكنها قالت إن قرارها لن يؤثر على خدمة واتساب المملوكة للشركة.