اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

روسيا تضيف الشركة المالكة لفيسبوك "ميتا" إلى قائمة الإرهاب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:02 م
روسيا تضيف الشركة المالكة لفيسبوك "ميتا" إلى قائمة الإرهاب شركة ميتا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم، الثلاثاء، أن روسيا أضافت شركة التكنولوجيا ميتا (Meta) -الشركة الأم لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام- إلى قائمة المنظمات المتورطة في الإرهاب والتطرف.

وانخفضت أسهم منصات ميتا بأكثر من 1% في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة اليوم.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة أتلانتيك إكويتيز (Atlantic Equities) للوساطة في الأسهم خفّضت تصنيف ميتا، اليوم، بسبب مخاوف من تقلص نمو الإيرادات وارتفاع التكاليف.

الجدير بالذكر أنه في 22 مارس الماضي أصدرت محكمة روسية قرارًا يعتبر ميتا مذنبة بارتكاب "نشاط متطرف"، لكنها قالت إن قرارها لن يؤثر على خدمة واتساب المملوكة للشركة.

 


قائمة الإرهاب

روسيا

فيسبوك

ميتا

شركة ميتا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة