رفع شجرة ضخمة سقطت نتيجة العوامل الجوية وسط الإسكندرية.. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، برفع شجرة ضخمة سقطت نتيجة العوامل الجوية بشارع جرين بمحرم بك وإعادة فتح الشارع.

وذلك وفقا لتكليفات عزة سعد، رئيس حي وسط، وفي استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ الوارد يحيي زكريا سكرتير عام الحي، تابع حي وسط بتواجد إدارة المتابعة بالحي حادث سقوط شجرة ضخمة بشارع جرين أمام إحدى المدارس بمحرم بك، نتيجة العوامل العوامل الجوية الحالية ، بدون حدوث اصابات أو خسائر في الأرواح.

حيث أدى وقوع الشجرة إلي إعاقة حركة المرور، وقامت فرقة الأشجار بإدارة الحدائق المركزية بتقطيع الشجرة لتسهيل عملية رفعها، وتم رفعها بلودر الحي علي عربة المخلفات، كما تم إعادة فتح الشارع للمارة والمرور، وإبلاغ شركة نهضة مصر لرفع البواقي الخفيفة لمخلفات الشجرة واستكمال اعمال النظافة بالشارع.