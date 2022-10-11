رئيس "مياه القناة": مناورات عملية على محطات إقليم القناة لاختبار كفاءتها

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن بدء إجراء انطلاق أكبر مناورات عملية علي محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى بإقليم القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، وذلك لاختبار كفاءة تلك المحطات وضمان استمرار عملها وعدم توقفها في حالة حدوث أي حالات طارئة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن المناورات العملية التي يتم إجراؤها في المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي أو المعالجة، الهدف منها هي التأكد من الكفاءة العملية وعدم توقفها في حالة حدوث أي حالات طارئة قد تحدث، بالإضافة الي تشغيل مولدات الديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من تلك المحطات.

وأكد رئيس مياه القناة، أن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد المراجعة الشامل التي تمت علي تلك المحطات، استعدادا لفصل الشتاء، بالإضافة الى جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن في حالة اكتشاف أي أعطال أثناء المناورات العملية في تشغيل أي محطة أو مولدات الديزل الخاصة سوف يتم أعمال الصيانة الفورية لرفع كفاءته العملية ويتم بعد ذلك عدة اختبارات أخرى عليه لتأكد انها تعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، بالإضافة أيضا الي مراجعة صيانة جميع خطوط وشبكات مياه الشرب الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد، إنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.