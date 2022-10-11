رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بالدعم الأوروبي لبلاده لتخفيف المعاناة الإنسانية

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بدور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي مع مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارل هيلجارد، حيث استعرض مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الجارية لتجديد الهدنة الإنسانية وإحلال السلام والاستقرار في البلاد، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية إلى التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود.

وفي سياق متصل، التقي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي نائبي رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي وأكرم العامري، وعضو هيئة التشاور والمصالحة نصر طه مصطفى، حيث بعث معهم آخر المستجدات السياسية في البلاد، وموقف الحكومة الإيجابي من الهدنة الأممية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني باعتبارها جسرا يؤدي إلى سلام شامل ودائم.

وقال المحرمي "إن مليشيات الحوثي تحاول تعزيز سلطتها الانقلابية عبر شروط تعجيزية للقبول بتمديد الهدنة الأممية"، مؤكدا أهمية الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات.

ومن ناحية أخري، أفادت مصادر محلية يمنية بأن مليشيا الحوثي استهدفت قرية الهجر بعزلة ملعاء في مديرية حريب جنوب شرق مأرب بعدد من صواريخ الكاتيوشا، مشيرة إلى أن عددا من المنازل تضررت جراء القصف نشر حالة من الخوف والفزع بين السكان، وخاصة الأطفال والنساء.