رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعى "مركز التعلم المدمج" و" الموارد البشرية"

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعى مجلسى إدارة مركز التعلم المدمج، وتنمية الموارد البشرية بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، و محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الادارة.





وناقش مجلس التعلم المدمج عدة موضوعات منها كل ما يتعلق بالهيكل الإدارى للمركز، واستخراج كارنيهات الطلاب.





وفي سياق آخر، ناقش إجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، توفير كافة الامكانيات اللازمة لتطوير المركز، وتطوير صالات انتظار المتدربين من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تجهيز غرفة لحفظ المستندات الخاصة بالمركز.





كما شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الندوة التوعوية للتعريف بمشروعات مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور معاذ الشاهد منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ محمد جبر منسق عام المبادرة بالمحافظة، والدكتور مهاب موسى عضو المؤسسة بالمحافظة، وعدد من المنسقين بالمبادرة، وسط حضور لافت من الطلاب.



وخلال كلمته، أشاد الدكتور منصور حسن، بكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، لافتاً أن المبادرة أشاد بها العديد من دول العالم كونها متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها لأنها تنبع من مسؤولية حضارية فضلاً عن أنها لها بعد إنساني، وتهدف المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية، واجتماعية، ومعيشية يتم تقديمها للمواطن المصري، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.



ودعا الدكتور منصور حسن، طلاب الجامعة بالمشاركة والتطوع في هذه المبادرة الإنسانية على مستوى كافة الكليات، مؤكدا أن الجامعة شاركت في المبادرة وذلك تفعيلا لدورها في خدمة المجتمع، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها إمكانيات وتخصصات تؤهلها للمشاركة في كافة مجالات المبادرة من خلال المستشفيات الجامعية، وورش التعليم الصناعي، وكليات الإعلام وعلوم ذوى الاحتياجات.



من جانبهم، قام مسئولو مبادرة حياة كريمة بالمحافظة باستعراض جهود المبادرة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على رأس الأولويات لتشمل مشروعات الصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وإنشاء نقاط الإسعاف والمطافئ، وذلك إلى جانب رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى المجمعات الشبابية والخدمية ومشروعات تحسين البيئة داخل المحافظة.