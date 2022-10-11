رئيس جامعة الأقصر يكرم الفائزين بالمركز الثانى بالمهرجان الرياضى للأسر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الطلاب المشاركين بالمهرجان الرياضي للأسر الطلابية والذي أقيم بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 4 أكتوبر الجاري، حيث سلم رئيس الجامعة شهادات التكريم للطلاب المشاركين بالمهرجان، كما كرم رئيس الجامعة الطالب أحمد حسين نصر، والذي أحرز الميدالية الفضية بلعبة الألعاب الإلكترونية، محققًا المركز الثاني في المهرجان على مستوى الجامعات المصرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب الفائزين، ممثلي جامعة الأقصر بالمهرجان، مؤكدًا أن ما بذله الطلاب لرفع اسم جامعة الأقصر بين الجامعات المصرية، هو مجهود يستحق الإشادة ويعكس مدى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ورعايتها من خلال تشجيعهم على المشاركة الفاعلة فى كافة أنواع الأنشطة من أجل ثقل شخصية الطلاب وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم الكاملة.

كما وجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر لهيئة الإشراف على الفوج الطلابي بالمهرجان، وذلك تحت رعاية الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وسلم رئيس الجامعة شهادات التقدير لأعضاء هيئة الإشراف عرفانًا بجهودهم ونشاطهم مع الطلاب، والتي تكونت من كل من؛ الدكتور سلامة حامد مدرس كلية الآثار رئيسا للوفد، وذكاء صبري مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، والدكتورة أسماء خليفة نائبة عن مدير إدارة الأسر، والدكتورة أروى أحمد مشرفة على الطالبات، والكابتن أحمد فتح الله مشرفًا على الطلبة.

وكان قد تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سير اختبارات الدورتين الـ19 و20 لأساسيات التحول الرقمي، والتي استمرت على مدار يومين بمركز تدريب التحول الرقمي بكلية الحاسبات والمعلومات، والتي شارك فيها 56 متدربا، يرافقه الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولته بالكلية، أن حصول طلاب مرحلة الدراسات العليا على شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد شرطًا أساسيًا لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه)، وذلك طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بالمهرجان



رئيس جامعة الأقصر يكرم الطلاب الفائزين بمهرجان الأسر