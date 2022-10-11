اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:33 م
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رئيس الجالية المصرية في كييف: لدينا 500 أسرة فى أوكرانيا والوضع غير مستقر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:26 م
رئيس الجالية المصرية في كييف: لدينا 500 أسرة فى أوكرانيا والوضع غير مستقر الوضع في أوكرانيا
أحمد عبد الرحمن

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قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الوضع في أوكرانيا غير مستقر في ظل الاشتباكات الدائرة حاليًا، ولكن الجالية المصرية في كييف بخير، مفيدا بأن هناك تواصل مع 500 أسرة مصرية مقيمة بأوكرانيا حاليًا للاطمئنان عليهم في ظل الأزمة الحالية.
 
وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن هناك تواصل شبه يومي مع السفارة المصرية ووزيرة الهجرة، مشيرًا إلى أنه تم الخروج الآمن لأكثر من 90% من المصريين المقيمين بأوكرانيا عبر الممرات الآمنة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
 
وأوضح رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن هناك ما يقرب من 85 قذيفة صاروخية سقطت على أنحاء متفرقة من المدن الأوكرانية أدت لانقطاع الكهرباء والمياه خلال اليوميين الماضيين، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية بكييف خصصت ممثلًا لها في كل مدينة أوكرانية لسرعة التحرك في التواصل مع الحالات التي تحتاج للمساعدة

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