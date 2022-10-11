رئيسة الحكومة الفرنسية تغادر الجزائر عقب اختتام زيارتها الرسمية

كتب : أحمد علوى

غادرت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، مساء الإثنين الجزائر عقب اختتام زيارتها التي استغرقت يومين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وكان في توديعها رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بمطار هواري بومدين بالعاصمة، برفقة عدد من الوزراء الجزائريين.

كانت رئيسة الوزراء الفرنسية قد وصلت الأحد إلى الجزائر في زيارة رسمية، وقامت بإطلاق رفقة نظيرها الجزائري أعمال الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية؛ والتي أسفرت عن التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والثقافة والمؤسسات الاقتصادية الناشئة.

كما حظت رئيسة الحكومة الفرنسية قبيل مغادرتها، اليوم، باستقبال رسمي من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

