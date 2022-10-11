دراسة العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة اجتماعا لتبادل الافكار ودراسة مدى امكانية تحقيق ذلك، بحضور الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، مديرى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

وصرح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي بإسم رئيس الجامعة أن مد العمل فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية يأتي بناءا علي توجيهات القيادة السياسية، بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية حرصًا على راحة المواطن المصري، وتخفيف العبء على العيادات الخارجية فى افترة الصباحية وكذلك عبء الانتظار عن كاهل المواطنين واستثمارا لامكانيات وموارد المستشفيات الجامعية بالفترة المسائية كما تم بحث امكانية تقديم الخدمات المتكاملة في مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين .

وتم التوافق حول طرح المبادرة للمناقشات الداخلية بكل العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات لبحث سبل تفعيل تلك المبادرة وجمع المقترحات وتقديم تقرير عنها لعمل منظومة متكاملة داعمة لكل اطراف المنظومة الطبية لعمل العيادات الخارجية الجامعية فترة مسائية.

جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة مدى امكانية فتح العيادات الخارجية فترة مسائية بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية