اليوم السابع
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دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة شرق أوسطية تشمل مصر والإمارات

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:25 ص
دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة شرق أوسطية تشمل مصر والإمارات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الثلاثاء، جولة شرق أوسطية إلى مصر والإمارات والكويت وقطر؛ للقاء مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن تناقش الدبلوماسية الأمريكية خلال زيارتها إلى مصر في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري مجموعة من القضايا الثنائية والمصالح المشتركة في خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.


وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.. تناقش المسؤولة الأمريكية، في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، الجهود الجماعية لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الحاجة الملحة لتأمين اتفاقية هدنة موسعة جديدة وتسوية سياسية أوسع في اليمن.


ومن المقرر أن تبحث مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدني، خلال زيارتها للكويت، في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، التطورات الإقليمية والتعاون الأمني ​​الثنائي وقضايا رئيسية أخرى.


وفي قطر.. من المقرر أن تبحث الدبلوماسية الأمريكية، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، سبل التعاون الاقتصادي والأمني ​​والسياسي مع الحكومة القطرية.

 


مصر

الامارات

الخارجية الأمريكية

الكويت



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