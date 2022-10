خناقة حيوانات.. مقر حكومة بريطانيا يشهد مواجهة بين القط لارى وثعلب

شهد مقر رئاسة الحكومة البريطانية "10 Downing Street " في وسط لندن، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط الشهير لارى لثعلب دخيل، ورصد شريط فيديو تفاصيل الواقعة التى حدثت ليلا، عندما اقترب القط لارى، الذي يحمل لقب "كبير صائدى الفئران"، من الثعلب الذى بدا دخيلا على المكان.

وظل الثعلب يتحرك في المكان وظل لاري يتبعه إلى أن حاول الثعلب التواري خلف الورود، فأخذ لاري وضعية الهجوم فتقدم قليلا قبل أن يهاجم الثعلب الذى فر من المكان، ولم يهدأ القط إلا بعدما تأكد أن الثعلب ابتعد عن "10 Downing Street "، وجاءت المواجهة رغم أن حجم القط لارى يبدو أقل بنحو النصف مقارنة بالثعلب، وهذه مواجهة فريدة من نوعها، فلارى اعتاد صيد الفئران فى المنطقة لا مواجهة الثعالب.

