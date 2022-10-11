خناقة حيوانات.. مقر حكومة بريطانيا يشهد مواجهة بين القط لارى وثعلب

كتبت شيماء عبد المنعم

شهد مقر رئاسة الحكومة البريطانية "10 Downing Street " في وسط لندن، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط الشهير لارى لثعلب دخيل، ورصد شريط فيديو تفاصيل الواقعة التى حدثت ليلا، عندما اقترب القط لارى، الذي يحمل لقب "كبير صائدى الفئران"، من الثعلب الذى بدا دخيلا على المكان.



القط والثعلب

وظل الثعلب يتحرك في المكان وظل لاري يتبعه إلى أن حاول الثعلب التواري خلف الورود، فأخذ لاري وضعية الهجوم فتقدم قليلا قبل أن يهاجم الثعلب الذى فر من المكان، ولم يهدأ القط إلا بعدما تأكد أن الثعلب ابتعد عن "10 Downing Street "، وجاءت المواجهة رغم أن حجم القط لارى يبدو أقل بنحو النصف مقارنة بالثعلب، وهذه مواجهة فريدة من نوعها، فلارى اعتاد صيد الفئران فى المنطقة لا مواجهة الثعالب.

No mousin' around for Larry🐱



Watch the moment Downing Street's chief mouser, was spotted chasing off a fox outside Number 10 🦊



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وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن الحادثة وقعت، الليلة الماضية، وتحديدا عند الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي، وذكرت تعليقا على الطريقة التى أبعد بها القط الثعلب الماكر، أنها كانت "أنيقة وتعبر عن ثقة بالنفس".

وجاء القط لارى إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، ومنح منصب كبير صائدى الفئران فى عهود 4 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس.