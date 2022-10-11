خدمة اجتماعية بني سويف تنظم ملتقى توعوى حول التغيرات المناخية

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية الخدمة الاجتماعية التنموية ملتقى توعوي للطلاب حول التغيرات المناخية، والتعريف بمبادرة حياة كريمة.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على التوعية بقضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية عالمية ذات تأثيرات محلية، حيث تعود أسباب هذه الظاهرة إلى زيادة معدلات النشاط البشري الصناعي الذي أدى إلى زيادة تركيز الغازات في الغلاف الجوي، وحدوث ما يسمى بـ "الاحتباس الحراري"، مثمناً دور القيادة السياسية وحرصها على استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة (COP 27 ) حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

حاضر في الملتقى الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، عميد الكلية حول إسهامات الشباب في برنامج حياة كريمة والعائد المجتمعي والاجتماعي للشراكة في مثل هذه المبادرات على مستوى القرى المستهدفة في المجتمع السويفي.