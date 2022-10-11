حولت أحلامنا لواقع ملموس.. ماذا قال المستفيدون من حياة كريمة بشبين القناطر؟

القليوبية إبراهيم سالم

فرحة كبيرة عبر عنها مستفيدى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى وقع الاختيار عليها لتكون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة فى محافظة القليوبية، مؤكدين أن المبادرة حولت أحلامهم وامالهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس، فعلى الرغم من السنوات الطويلة الماضية التى عاشها أهالى تلك القرى محرومين من أقل الخدمات التى يمكن أن يتلقاها المواطن، إلا انه بدأت وعلى أرض الواقع جنى ثمار المبادرة بعد انتهاء عدد كبير من المشروعات الخدمية فى قطاعات مختلفة منها "الصرف الصحى ومياه الشرب ورصف الطرق والمجمعات الخدمية والزراعية والمدارس والكبارى والوحدات الصحية".

رصد "اليوم السابع" أراء المواطنين بالقرى التى تمت بها مشروعات حياة كريمة على اختلاف أشكالها بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والذى يضم 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة وتابع، بإجمالى عدد 770 مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا، والتى عبرت عن مدى فرحتهم بتلك المشروعات التى كانوا يتوقعونها أمالا من قبل تحولها واقعا ملموسا فى قراهم.

عزت عابدين: المبادرة حولت أحلامنا لواقع وقريتنا كانت معدومة الخدمات

فى البداية قال عزت عابدين أحد أهالى قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن المبادرة حولت القرية 180 درجة، بعد أن أدخلت العديد من الخدمات التى كانت محرومة منها القرية خلال السنوات الماضية، وكان على رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب وخطوط التليفون والغاز الطبيعى ومركز شباب، قائلا: "مكناش بنحلم كدة، لأن القرية كانت معدومة خدمات، والعمل بالمشروعات بالقرية يسير بسرعة البرق، وخاصة أن العمل يسير بها جميعا فى أن واحد منها الغاز ومياه الشرب والصرف الصحى وخطوط التليفون، ومركز شباب".

وأضاف "عزت" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن الصرف الصحى قديما بالقرية كان متهالك وكانت القرية تعتمد على "جرارات الكسح" التى تستخدم فى تفريغ خزانات الصرف الصحى بالمنازل، بالإضافة إلى أن مياه الصرف كانت منتشر بشكل كبير فى الشوارع، أما بالنسبة لمياه الشرب فإن شبكة مياه الشرب كانت قديمة ومتهالكة، وكانت القدرة الاستيعابية لمحطة المياه غير كافية لتغطية الزيادة السكانية، أما الأن فتم الانتهاء من محطة مياه الشرب بالقرية وستبدأ عملها وضخ مياه نظيفة للمواطنين.

ووجه "عزت"، الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قائلا: "شكر كل العاملين بالمبادرة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تدشين مثل هذه المبادرات، التى أعادت إحياء الريف المصرى والقرى المعدومة الخدمات من جديد".

سيد نصار: الصرف الصحى كان يغرق شوارع القرية وكنا نستخدم جرارات الكسح

ومن ناحيته قال الحاج سيد نصار، شيخ قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن المبادرة والتخطيط لها لم يقتصر فقط على الجيل الحالى من أهالى القرى بل تم النظر أيضا للأجيال القادمة التى ستستفيد أكثر من تلك المبادرة، مشيرا إلى أن قرية نوى قديما كانت تقتصر الخدمات بها على الكهرباء ومياه الشرب فقط، ولم تكن مياه الشرب بالجودة المطلوبة أيضا نظرا لتهالك الشبكة القديمة، موضحا أن المبادرة أدخلت العديد من الخدمات على القرية والقرى التابعة لها منها "الصرف الصحى والغاز الطبيعى والتليفون ومجمعات خدمية وزراعية ومركز شباب".

وأضاف "نصار"، خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن فرحتهم الأن لا توصف بتلك المشروعات، مشيرا إلى أن الصرف الصحى للمنازل قديما كان يتم من خلال "جرارات الكسح" التى تنقله من المنازل للمصارف الزراعية، وكانت الحمولة الواحدة من الصرف الصحى لأى منزل 45 جنيها، وكانت المنازل يتم نقلها مرتين شهريا، وهو ما يكلف المواطنين أعباء على أعباء المعيشة.

رئيس مدينة شبين القناطر: الانتهاء من 26 مشروع فى قطاع مياه الشرب وستخدم 369 ألف مواطن.

ومن ناحيته أعلن خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الانتهاء من 26 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بنسبة 100%، من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، والتى ستخدم حوالى 369 ألف مواطن من أبناء تلك القرى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن المشروعات الـ 26 التى تم الانتهاء منها فى قطاع مياه الشرب بقرى شبين القناطر، هى 4 مشروعات بالوحدة المحلية بكفر شبين "قرية كفر شبين - قرية منية شبين - كفر الدير – الحصافة"، سوف تخدم 78411 مواطنا، ومشروعان بالوحدة المحلية بالأحراز "قرية الأحراز - كفر سليمان الور"، سوف تخدم 32099 مواطنا.

وتابع، ومشروعان بالوحدة المحلية بالمريج "قرية الشوبك - قرية كفر الشوبك"، سوف تخدم 30081 مواطنا، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام "قرية منشأة الكرام - قرية عرب الصوالحة - قرية عرب جهينة"، وسوف تخدم 55154 مواطنا، و6 مشروعات بالوحدة المحلية بطحوريا "قرية طحوريا - كفر طحوريا - كفر الصهبى - كفر سعد بحيرى - الحسانية – القلزم"، سوف تخدم 40359 مواطن.

واستطرد، أنها تضم أيضا 3 مشروعات بالوحدة المحلية بطحا "قرية طحانوب - كفر طحا - الكوم الأحمر"، وسوف تخدم 69004 مواطن، ومشروعان بالوحدة المحلية بنوى "قرية الزهويين - قرية نوب طحا"، وسوف تخدم 27475 مواطن، و3 مشروعات بالوحدة المحلية بالقشيش "قرية الحزانية - قرية القشيش – الغديري"، وسوف تخدم 28785 مواطن، ومشروع بالوحدة المحلية بالجعافرة "قرية السلمانية"، وسوف يخدم 7525 مواطن.



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أعمال-الصرف-الصحي



أعمال-الصرف-الصحي-بقرى-حياة-كريمة



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خلال-العمل-بالمشروعات



خلايا-نحل-بالمشروعات



رصف-الطرق



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سير-العمل-بمشروعات-حياة-كريمة