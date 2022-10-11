حملات توعية بترشيد استهلاك المياه بمدارس دمياط

نظمت إدارة التوعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط العديد من الحملات والندوات التوعوية حول ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط استقبالا للعام الدراسى الجديد.

وأوضح المهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن هذه الحملات تأتى بناء علي توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لترسيخ ثقافة الترشيد لدي طلاب المدارس، مشيرا إلى أن البرامج التوعوية تحتوي علي عدة محاور، منها ندوة بطابور الصباح بالاشتراك مع الإذاعة المدرسية وندوات للطلاب بقاعات المدرسة، وأيضاً تكوين أسر المياه بالمدرسة وأنشطة تفاعلية لمراحل رياض الأطفال من ورش رسم ومسرح عرائس ولعبة السلم والثعبان، وأيضاً رحلات ميدانية للطلاب لزيارة مواقع الشركة المختلفة.

واستهدفت إدارة التوعية بالشركة 6 مدارس أسبوعيا بمعدل مدرستين باليوم الواحد موزعة على جميع مراكز المحافظة مع التركيز على قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتعريف بحجم الاستثمارات الضخمة للمشروعات المنفذة وكيفية الحفاظ على تلك المشروعات القومية العملاقة.