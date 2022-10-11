حرق 16.5 طن مخدرات فى بيرو ومصادرة 70 طنا من الأسواق

فاطمة شوقى

قامت السلطات البيروفية بحرق وتدمير أكثر من 16.5 طنا من المخدرات التى تم ضبطها بين يونيو وسبتمبر فى عمليات مختلفة للشرطة الوطنية فى بيرو ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البيروفية استطاعت التخلص من إجمالي 16،579 كيلوجراماً من المخدرات ، بما في ذلك 5،142 كيلوجراماً من معجون قاعدة الكوكايين ، و 773 كيلوجراماً من معجون قاعدة الكوكايين المختلط ، و 7400 كيلوجرام من هيدروكلوريد الكوكايين ، و 37 كيلوجراماً من خليط الكوكايين و هيدروكلوريد ، و3215 كيلوجراماً من الماريجوانا ، و 9318 كيلوجراماً من مشتقات الأمفيتامين.

وأكد نائب وزير النظام الداخلي ، أبيل قمرة ، أن الشرطة تمكنت حتى الآن من سحب أكثر من 70 طنا من المخدرات من السوق الوطنية والدولية حتى الآن هذا العام ، منها 48 طنا تخص "مخدرات الكوكايين".

من ناحية أخرى ، أشار إلى أن المشروع الخاص لمكافحة وتقليل المحاصيل غير القانونية نجح في القضاء على حوالي 20 ألف هكتار من محاصيل أوراق الكوكا غير المشروعة ، متجاوزة بذلك الهدف السنوي المحدد بـ 18 ألف هكتار.

وقال "إن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ستكون مهمة مستمرة خلال هذه الإدارة، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة هذه الآفة في جميع أنحاء سلسلة القيمة ، من القضاء على أوراق الكوكا غير المشروعة إلى تدمير المخدرات.

وتعد بيرو ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم ، بعد كولومبيا ، وذلك بسبب وجود أكثر من 54000 هكتار من محاصيل أوراق الكوكا غير المشروعة في البلاد ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة التنمية الوطنية المخدرات (ديفيدا).

وتسمح مزارع الكوكا لمهربي المخدرات بتصدير حوالي 411 طنًا متريًا من الكوكايين سنويًا من بيرو ، بشكل رئيسي في حاويات من السفن التجارية التي تغادر موانئ كالاو وبيتا ، ولكن أيضًا من خلال "طائرات المخدرات" التي تصنع جسورًا جوية مع بوليفيا والبرازيل .