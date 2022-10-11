حجز سيدتين و3 أشخاص متهمين بإدارة مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز سيدتين و3 أشخاص على ذمة تحريات المباحث الجنائية بتهمة إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بكرداسة، واحتجازهم عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، واحتجازه عددا من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، والجهات المعنية، تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته ( عدد 3 أشخاص ، وسيدتين " لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") وتبين وجود عدد (85) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر ومدرجة جدول مخدرات وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- عدد 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- عدد 2 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – 2 دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء").

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.