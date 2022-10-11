جوتيريش يحتفى بيوم الفتاة ويناشد طالبان السماح بعودة الفتيات للمدارس

كتبت ريهام عبد الله

احتفى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باليوم العالمى للفتيات، ووجه الدعوة لحركة طالبان، بالسماح للفتيات بالعودة للمدارس والتعليم، وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، "إنني قلق للغاية من استمرار استبعاد الفتيات من المدرسة في أفغانستان، هذا يضر بشدة بالفتيات أنفسهن وبلد يحتاج بشدة إلى طاقتهن ومساهماتهن".

وتابع، "في يوم الفتاة، أحث طالبان مرة أخرى على السماح للفتيات بالتعلم".



أنطونيو جوتيريش

وأمس الاثنين أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمى للصحة النفسية، ونشرت تصريح انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر، الذى جاء فيه، ‏"الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لتعزيز الرفاه النفسي..فلنجعله أولوية عالمية ولنعمل على وجه السرعة حتى يتمكن الجميع، في كل مكان، من الحصول على رعاية صحية نفسية جيدة".