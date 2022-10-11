اليوم السابع
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جوتيريش يحتفى بيوم الفتاة ويناشد طالبان السماح بعودة الفتيات للمدارس

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:03 م
جوتيريش يحتفى بيوم الفتاة ويناشد طالبان السماح بعودة الفتيات للمدارس أنطونيو جوتيريش
كتبت ريهام عبد الله

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احتفى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باليوم العالمى للفتيات، ووجه الدعوة لحركة طالبان، بالسماح للفتيات بالعودة للمدارس والتعليم، وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، "إنني قلق للغاية من استمرار استبعاد الفتيات من المدرسة في أفغانستان، هذا يضر بشدة بالفتيات أنفسهن وبلد يحتاج بشدة إلى طاقتهن ومساهماتهن".

وتابع، "في يوم الفتاة، أحث طالبان مرة أخرى على السماح للفتيات بالتعلم".

 

 

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

 

وأمس الاثنين أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمى للصحة النفسية، ونشرت تصريح انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عبر تويتر، الذى جاء فيه، ‏"الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لتعزيز الرفاه النفسي..فلنجعله أولوية عالمية ولنعمل على وجه السرعة حتى يتمكن الجميع، في كل مكان، من الحصول على رعاية صحية نفسية جيدة".

 

فيما منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، الموافق 10 أكتوبر باليوم العالمى للصحة النفسية، مؤكدة أنه في حين أن الوباء قد أثر، ولا يزال، على صحتنا العقلية، فإن القدرة على إعادة الاتصال من خلال اليوم العالمي للصحة العقلية 2022 ستوفر لنا فرصة لإعادة إشعال جهودنا لحماية وتحسين الصحة العقلية.

 

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، لقد تم تحدي العديد من جوانب الصحة النفسية، وقبل تفشي الوباء في عام 2019 ، كان هناك ما يقدر بواحد من كل 8 أشخاص على مستوى العالم مصابًا باضطراب عقلي، في الوقت نفسه، لا تزال الخدمات والمهارات والتمويل المتاح للصحة النفسية في حالة نقص، وهي أقل بكثير مما هو مطلوب، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 

وأضافت المنظمة، تسببت جائحة كورونا في أزمة عالمية للصحة العقلية، مما أدى إلى حدوث ضغوط قصيرة وطويلة الأجل وتقويض الصحة العقلية للملايين، تشير التقديرات إلى أن ارتفاع حالات القلق والاكتئاب على حد سواء بأكثر من 25%، خلال العام الأول للوباء، في الوقت نفسه، تعطلت خدمات الصحة العقلية بشدة واتسعت فجوة علاج حالات الصحة العقلية. 

 

أنطونيو جوتيريش

يوم الفتاة

طالبان

اليوم العالمى للفتاة



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