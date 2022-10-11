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جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بمنطقة حدائق القبة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:34 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بمنطقة حدائق القبة الطب الشرعى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقت غرفة النجدة،بلاغا يفيد بالعثور علي جثة لفتاة داخل شقة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.

 

بإجراء التحريات تبين أن شخص وراء قتلها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وجاري تكثيف التحريات بواسطة فريق من رجال مباحث القاهرة لمطاردته وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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