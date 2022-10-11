جنح النقض تؤجل محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة الدقهلية لـ25 أكتوبر

إبراهيم قاسم – أحمد إسماعيل

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنح النقض تأجيل طعن النيابة العامة ضد حكم محكمة الجنح ببراءة طالب متهم بالاعتداء زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية أمل فتاة الدقهلية لجلسة 25 أكتوبر لحضور الخبير النفسي والخبير الاجتماعي، مع استمرار حبس المتهم.

يذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر في يوليو 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووى المستخلصة منهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.

وأصدرت محكمة جنح المنصورة حكما ببراءة المتهم من تهم الاغتصاب والخطف، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التى أيدت حكم أول درجة ببراءة المتهم، فقررت النيابة الطعن على القرار.