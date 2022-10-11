جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة من ضبطمحاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفيرقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على رحلة خطوط الطيرانالانجليزية اشتبه محمد جابر مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصريالجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركيةأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده كندس مأمورالفحص ومحمد صبحي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية.

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير الإدارة قرر تكليف مينا نادي نصري مامورجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 62 ألفا و 480 جنيه استرليني مخبأة داخلالأحذية في حقائبه الشخصية.

وقام بالجرد والتحريز كريم فتحى و أحمد رمضان وخالد صالح مأموري الجمرك بحضورهاني حافظ ومحمد طعيمه بالأمن الجمركى.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرضبط جمركى برقم 24 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علىالمنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .