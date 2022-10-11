جامعة سوهاج تمنح ثانى دكتوراه بكلية التمريض لباحثة بمجال جراحة تجميل الثدى.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مناقشة رسالة الدكتوراه في التمريض المقدمة من الباحثة هبة جمعة الداودي المدرس المساعد بكلية التمريض، بعنوان "تأثير حزمة الرعاية التمريضية لتحسين النتائج بالنسبة للنساء اللاتي يخضن لجراحات الثدي"، والتي تعد أول رسالة دكتوراه على مستوى الجامعات المصرية تحتوي على كتيب إرشادي في مجال تمريض جراحات التجميل، بحضور الدكتورة غني عبد الناصر عميدة الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقد هنأ رئيس الجامعة، الباحثة لحصولها على درجة الدكتوراه في التمريض بتقدير امتياز مرتفع، متمنياً لها دوام التفوق والنجاح، موضحاً أن المناقشة تعد ثاني رسالة دكتوراه يتم مناقشتها بكلية التمريض بسوهاج، مشيداً بموضوع البحث وما توصل إليه من نتائج هامة وتوصيات بضرورة تعميم الكتيب الإرشادي على المرضى بالمستشفيات، وتوزيعه على السيدات اللاتي يخضعن لعمليات جراحة وتجميل الثدي، والذي يشمل شرح لتعريف أنواع عمليات جراحة الثدي، وطرق العناية قبل وبعد العملية، وأهم المضاعفات وكيفية التقليل من حدوثها خاصة منع تيبس الكتف عن طريق التمارين الرياضية التي تم توضيحها بالصور داخل الكتيب.



الباحثة هبة جمعة الداودى خلال مناقشة الدكتوراه



وقدمت الدكتورة هبة جمعة، الشكر للدكتور مصطفي عبد الخالق، على حضوره الفاعلية ودعمه اللامحدود لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، مشيرة إلى أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور يوسف صالح حسن أستاذ جراحة التجميل ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، الدكتورة ماجدة أحمد محمد أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني والجراحي بتمريض أسيوط، الدكتورة غني عبد الناصر أستاذ التمريض الباطني والجراحي بتمريض سوهاج، والدكتورة إيناس محمد عبد العال مدرس التمريض بسوهاج.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلاً من الدكتورة زينب عبد اللطيف عميد كلية التمريض بجامعة بدر، الدكتورة شلبية السيد أستاذ التمريض الباطني بجامعة أسيوط، الدكتورة ماجدة أحمد أستاذ ورئيس قسم التمريض الباطني بأسيوط والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض بسوهاج.



الباحثة مع لجنة المناقشة

رئيس الجامعة يتوسط لجنة الإشراف والمناقشة والباحثة

رئيس الجامعة يتوسط لجنة الإشراف والمناقشة والباحثة