توصيات مؤتمر الاختبارات الجينية والتنبؤ بالمستقبل الرياضى بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أوصى مؤتمر "الاختبارات الجينية والتنبؤ بالمستقبل الرياضي" والذى يقام بكلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بلال، عميد الكلية، بأهمية التعاون العلمى والدعم المتبادل بين المؤسسات العلميه بشكل عام وبين الكليات والمعاهد المتخصصه داخل جامعة الإسكندرية وذلك بما يعود بالنفع والفائدة على الرياضيين وغير الرياضيين والتنبؤ بالأفضل صحيًا للمجتمع.

كما أوصى وضع الضوابط التى تسمح بالتنبؤ بمدى امكان حدوث الإصابة من واقع الأبحاث الجينية على الرياضيين، دعم الأبحاث العلمية فى مجال التغذية والإستفادة القصوى من أبعادها وتأثيرها على الرياضيين فى المراحل السنية المختلفة، أهمية توظيف الجينات فى المجال الرياضى خلال إنتقاء الناشئين والتدريب وإستعادة الشفاء والتأهيل،إعداد خطة بحثية مستقبلية لإستخدام التحليل الجينى كمدرب رياضى من خلال التعاون بين التخصصات العلمية المرتبطة.

وطالب المؤتمر بتوجيه العاملين فى المجال الرياضى والرياضيين إلى أهمية التعرف على علاقة المنشطات والجينات لدى الرياضى حتى يتسنى اتخاذ الإجراء المناسب للحد من تعاطى المنشطات.