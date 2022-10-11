تقلبات فى حالة الجو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الفترة تعتبر فترة تقلبات فى الأحوال الجوية، حيث نرى التغيرات التى تحدث فى حالة الجو، فبدأنا نستشعر بنسمات برودة فى ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد لـ"اليوم السابع"، أننا بدأنا نرى فى فترات النهار غطاء سحابى فى بعض الأوقاف سواء على السواحل الشمالية أو الوجه البحرى أو على القاهرة ، وهو ما يحجب أشعة الشمس ومع تغير الكتل الهوائية يعطينا إحساس بانخفاض فى درجات الحرارة.

وتابع: وصف الطقس تغير ليصبح معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وليلا لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخرة بكافة الأنحاء.

وفيما يتعلق بحالة عدم الاستقرار التى نوهت عنها هيئة الأرصاد، كشف مدير إدارة التنبؤات، أن الحالة المتوقع أن تبدأ السبت المقبل تشير آخر صور الأقمار الصناعية أنه سيصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى، مع زيادة حجب أشعة الشمس وكميات السحب مع بدايات الأسبوع المقبل.

ووجه شاهين عدد من النصائح الهامة للمواطنين خلال هذه الفترة فى مقدمتها تغيير نوعية الملابس خاصة الأطفال فى المدارس، ومتابعة النشرة الجوية بشكل يومى خاصة وأننا فى فترة تقلبات جوية حادة وسريعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.