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تعليم الوادى الجديد يحقق أول الجمهورية فى مسابقات النشاط الصيفى للتربية الفنية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 06:21 م
تعليم الوادى الجديد يحقق أول الجمهورية فى مسابقات النشاط الصيفى للتربية الفنية محافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أن قطاع تعليم المحافظة نجح فى حصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفى للتربية الفنية ، ( الأشغال الفنية والتعبير المجسم ، وذلك ضمن مسابقات مركز تنمية للقدرات والمبدعين فى التربية الفنية لصيف 2022 .
 
وقال مدير التعليم بالمحافظة أن المسابقة جرى تنفيذها بالتعاون مع مدير الشئون التنفيذية بالمديرية وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، وذلك لخدمة أبناء مركز الخارجة المبدعين فى مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.
 
 
وأشاد مدير التعليم بالمحافظة بمجهودات جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف أمام لجنة التحكيم الموفدة من وزارة التربية والتعليم، مدير عام الشئون التنفيذية، مدير إدارة الخارجة التعليمية ، توجيه عام التربية الفنية بالمديرية والإدارة التعليمية للحرص على التنافس وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

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