تعرف على جهودد "صحة المنوفية" خلال 3 أشهر

المنوفية - فريق المحافظات

صرَّح الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه قد تم عمل 1830 زيارة ميدانية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، يوليو، أغسطس ، سبتمبر للعام الحالي 2022 وقد أسفرت تلك الزيارات الميدانية عن غلق 98 منشأة خلال تلك الفترة.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وتكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.



أفاد وكيل صحة المنوفية أنه في الفترة من يوليو 2022 و حتى نهاية سبتمبر 2022 ، قد تم عمل(1830) زيارة ميدانية أسفرت عن عدد (738) منشأة مطابقة و (614) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد (98) منشأة واستصدار قرار غلق لعدد (170) منشأة.



وقامت إدارة العلاج الحر بتوجيه كافة المنشآت الصحية مشدِّدةً نحو الحد من أعداد الولادات القيصرية الغير مبررة بالمستشفيات الصحية الخاصة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية حفاظاً على صحة الأم و الجنين وارتقاء بالصحة العامة، كما تم التنويه على توجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات و تحليل أسباب الولادات القيصرية و إلزام جميع المستشفيات الخاصة بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب و ضوابط اللجوء إلى الولادة القيصرية بالإضافة إلى تشجيع الأطقم الطبية على زيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم أثناء الولادة الطبيعية، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، و تم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.



وقد أفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.



واعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة على مدار عام كامل مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.



