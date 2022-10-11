تعرف على أنواع الربو المختلفة للمساعدة في علاج الأعراض

كتبت إيناس البنا

هل تعاني من أعراض مختلفة من الربو تجعلك تشعر بضيق التنفس وعدم الراحة والمرض؟ يرى الأطباء أنه من الأفضل معرفة تصنيف المرض للحصول على العلاج المناسب، حيث يمكن أن يكون الربو مزمنًا وحتى قاتلًا على المدى الطويل.

علامات وأعراض الربو



بحسب المايو كلينيك "myoclonic"، فأن الربو هو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي، هذا يمكن أن يجعل التنفس صعبا ويصيبك بالسعال، وصوت صفير عند الزفير، وضيق في التنفس، على الرغم من أنه لا يمكن علاج الربو، إلا أنه يمكن السيطرة على أعراضه ولهذا، يجب أن يكون لديك حساب مفصل لنوع المرض الذي تعاني منه.

نظرًا لأن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت، يجب أن تعمل مع طبيبك لتتبع العلامات والأعراض وتعديل علاجك حسب الحاجة.

أنواع مختلفة من الربو



الأنواع المختلفة من الربو التي تحتاج إلى تدخل جاد للعلاج المناسب هي:

الربو عند البالغين:



هذا النوع من الربو يحدث عادة على مر السنين عندما يتجنب الناس المحفزات. على سبيل المثال ، إذا مرضت بسبب عدوى فيروسية ، فقد يؤدي ذلك إلى سعال يستمر لأسابيع أو حتى شهور. في الغالب، يسبب الربو سعالًا مستمرًا أثناء الليل أو عند ممارسة الرياضة والصفير واحتقان الصدر.

الربو المهني:



هذا النوع من الربو شائع بين أولئك الذين يعملون حول الحطام والمواد الكيميائية والأبخرة والدخان التي تهيج الرئتين. بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو ، يمكن أن تؤدي المهيجات المحمولة جواً إلى تفاقم الحالة. بحسب الالمعهد الوطني للصحة، ما يقدر بنحو 11 مليون عامل في مجموعة واسعة من الصناعات والمهن في الولايات المتحدة يتعرضون لأكثر من 250 مادة معروفة أو يعتقد أنها تسبب الربو المهني.

الربو التحسسي:



يحدث هذا النوع من الربو بسبب مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة لدى بعض الأشخاص.

الربو عند الأطفال:



شائع بين الأطفال الصغار ويصيب ما لا يقل عن 6 ملايين طفل في الولايات المتحدة، وفقًا لـمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. إذا لم تتم السيطرة على ربو الأطفال، فقد يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى.