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تطوير قطاع الصحة.. إنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيز 1000 سيارة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:00 ص
تطوير قطاع الصحة.. إنشاء وتطوير 36 مستشفى وتجهيز 1000 سيارة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة تطوير المستشفيات - أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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مع بداية شهر يوليو من كل عام، تحرص الحكومة على البدء في التطبيق الجاد لما حددته الدولة من أهداف في الموازنة العامة لها للسنة المالية الجارية، ولأنه من المعروف أن لغة الأرقام "لا تكذب"، سيقوم "اليوم السابع" بتسليط الضوء على أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي 22/23 في مختلف المجالات، وتقديمها بشكل مباشر ومبسط ووفقًا لما أعدته الحكومة ووافق عليه البرلمان.

طبقًا للخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأقرها البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب، مجلس الشيوخ"، ينشر "اليوم السابع" تحت عنوان "رقم مهم في الموازنة" أهم وأبرز الأرقام التي تضمنتها موازنة الدولة للعام المالى الحالي فى مختلف القطاعات.

من أبرز تلك الأرقام، ما تستهدف الدولة تنفيذه في قطاع الصحة، والذى يتمثل في دخول عدد جديد من المستشفيات الخدمة من خلال إنشاء وتطوير 36 مستشفى، هذا بالإضافة إلى الدفع بـ 1000 سيارة إسعاف جديدة لمبادرة حياة كريمة بالقرى الريفية، وتوفير نحو 1500 سرير للرعاية المركزة.

كما تتضمن مستهدفات الدولة في قطاع الصحة خلال خطة وموازنة العام المالى الحالي، عمل تطوير شامل لـ 52 مركز لصحة وتنمية الأسرة، وذلك من خلال المخصصات المالية التي وجهتها الدولة للقطاع هذا العام بقيمة تتجاوز 128.1 مليار جنيه.

 

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