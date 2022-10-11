تزويد عيادات فرع التأمين الصحى بالغربية بأجهزة للمعامل والأشعة.. التفاصيل

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية ، أنه تم توفير 2 جهاز أشعة لعيادة علي بن أبي طالب وعيادة بسيون، ومن المقرر تشغيلها خلال الأسابيع القادمة فور تركيبها من خلال الشركة الموردة وتدريب فرق العمل.

وأضاف أنه تم تزويد عيادات طلعت حرب بالمحلة، أحمد عرابي بكفر الزيات بـ2 جهاز أشعة ليصبح ما تم توفيره خلال عام 4 أجهزة أشعة ، بالإضافة إلي توفير جهازين تحميض أوتوماتيك بمستشفي مبرة المحلة ومبرة طنطا.

كما نجح الفرع في توفير أجهزة لمعامل الفرع بعيادات بن سينا بالمحلة وعيادة بسيون خلال الأسبوع الماضي.

وأشار انه تم توفير 7 أجهزة ما بين كيمياء ودم وسكر في عيادات كفر الزيات وقطور والسنطة والمجمع الطبي وصحة ثالث بإجمالي 11 جهازا خلال الـ6 أشهر الماضية لتخفيف الضغط على المعامل المركزية، كما تم تشغيل معمل الباثولوجي الشهر الماضي بمستشفى المجمع الطبي ووحدة السمعيات بعيادة علي بن أبي طالب بعد توقف سنوات.

وتابع أن مستشفيات الفرع استلمت خلال الأسبوع الماضي ادوات جراحية حديثة في تخصصات الجراحة العامة وجراحات الجهاز الهضمي وجراحات الأطفال والعظام وجراحات الأنف والأذن، أنه جارى رفع كفاءة الأجهزة الطبية الأخرى بكافة المستشفيات والعيادات التابعة على مستوى محافظة الغربية طبقا للخطة الموضوعة.