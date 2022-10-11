تركيب "إنترلوك" وأعمال نظافة وتوفير أتوبيسات لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن بيلا ومطوبس ودسوق الرياض والحامول بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير وتجميل ونظافة ورفع كفاءة الإنارة، وزراعة الأشجار وريها، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار ومراجعة غرف الصرف الصحي وضخ المياه بالصفايات، استعدادا لفصل الشتاء بشوارع المدينة وتركيب أغطية جديدة للصفايات بدلا من المتهالكة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الإنترلوك وطلاء البلدورات بحرم المسجد الإبراهيمي وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف، كما تابع أعمال النظافة بأحياء دسوق وتهذيب الأشجار و‏‏‏رفع الأتربة، كما تابع أعمال تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، ومتابعة مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية.



وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على بتوفير أتوبيس لنقل الطلاب بمجمع المواقف كفرالشيخ واستمع إلى شكاوى الركاب وكلف مسؤول المواقف بالمتابعة المستمرة ونبه الركاب على عدم دفع أى أجرة زيادة غير التعريفة الأساسية، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً، كما تابع أعمال النظافة ورفع المتولد اليومى.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع المخلفات والقمامة بشوارع مدينة ومركز بيلا، وأعمال قص النجيلة وتقليم وتهذيب الأشجار داخل المنتزهات والمصالح الحكومية، بتقليم ورى وغسيل الأشجار بمنتزه أبو غنام والشيخ وعدد من الشوارع، وتنظيف وكنس ناتج القص والتقليم ورفع كافة المخلفات، من قبل إدارة التنمية بالاشتراك مع قسم النظافة بديوان الوحدة المحلية لمدينة بيلا، وصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بعدد من الطرق والشوارع في القري الأم والتوابع، باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، بهدف رفع كفاءة الإنارة داخل شوارع وطرق قرى الوحدات المحلية ببيلا.



وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة اليومية، وتجميل المدينة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإظهار مركز ومدينة الرياض بالشكل الحضاري والثقافي الذي يليق بها ويتناسب مع تاريخها، موجهاً بوضع مقترح، لتحسين الصورة البصرية بما يتلائم وطبيعة مدينة الرياض المتميزة عن طريق تصميم شكل اللافتات الإرشادية وواجهات المحلات والمباني.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مسح وتمهيد الطرق بتوابع غرب تيرة حيث قام تميم أبو زيد رئيس قرية غرب تيرة بمتابعة أعمال مسح وتمهيد ورفع كفاءة الطرق بقرى 43 الجدية ، 44 الجدية ، 64 الجدية، كما تابع أعمال تسليك وتطهير صفايات الأمطار ومراجعة غرف الصرف الصحي وضخ المياه بالصفايات، استعدادا لفصل الشتاء بشوارع المدينة وتركيب أغطية جديدة للصفايات بدلا من المتهالكة.



اعمال التجميل بالرياض



الرصف بالتلتوار



تركيب اغطية جديدة لصفايات الامطار



تركيب الانترلوك بالحرم الابراهيمي



تريب اغطية لفصايات الامطار بالحامول



تمهيد الطرق بقرى الحامول



تمهيد الطرق بالحامول



توفير اتوبيسات لنقل طلاب الجامعة



جانب أعنمال التطوير



جانب مة دهان البلدرات



رفع المخلفات ببيلا



رفع كفاءة الانارة



ري الاشجار وتقليمها



كنس الشوارع