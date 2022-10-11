ترامب كاشفا عن حادث خطير: كلينتون أضاع رموز الحقيبة النووية

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن حادث خطير وقع أثناء فترة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وقال ترامب إن الأخير أضاع رموز الحقيبة النووية أثناء وجوده فى منصبه.

وأعاد ترامب نشر بيان عن Truth Social من المساعد العسكري السابق لكلينتون روبرت باترسون، الذى كتب: "مجرد تذكير، لكن بيل كلينتون في الواقع فقد الرموز النووية خلال فترة ولايتي معه".

وحسب موقع روسيا اليوم، كان باترسون، والرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الجنرال هيو شيلتون، زعما أن بطاقة الهوية المستخدمة للوصول إلى "كرة القدم"، وهي الحقيبة التي تحمل الرموز النووية، وضعت في غير محلها خلال إدارة كلينتون، على الرغم من أن الأول يدعي أن الحادث وقع في عام 1998 والأخير يقول إنه وقع في عام 2000.

ولم يؤكد البيت الأبيض أبدا ما إذا كانت الرموز قد فقدت، ورفض كلينتون منذ ذلك الحين التعليق على تقارير وسائل الإعلام حول فقدان الرموز المزعومة.