تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 610 شاحنات و75 سيارة.



شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 365 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 245 شاحنة و34 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل.



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 790 راكبا بموانئها.