تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة ترويج عملات مزيفة فى منطقة الهرم

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج أموال مزيفة بمنطقة الهرم، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.