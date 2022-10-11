تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة فى القاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارات مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطلين - مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما إحدى السيارات مجهزة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة.

بمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أقرا بأنهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم عثرا على مفتاح السيارة، وتمكنا من فتحها حال توقفها بذات المنطقة والإستيلاء عليها وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة ، وكما أقر بعدم اكتشافه الواقعة.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وكما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



والظروف المخففة لعقوبة السرقةونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وكما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.