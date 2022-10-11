تأجيل محاكمة مستريح كرداسة بتهمة الاستيلاء على 250 مليون جنيه لـ13 ديسمبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح كرداسة" على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدرة 250 مليون جنيه من المواطنين، بعد أن أوهمهم باستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي بمنطقة كرداسة بالجيزة، إلى جلسة 13 ديسمبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مر بضائقة مالية عام 2019، فاتجه إلى أحد أصدقائه، وأوهمه باستثمار أمواله في العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه استولى على أمواله، واستمر نشاطه حتى أواخر عام 2021، وبعدما تعثر في سداد الأموال لأصحابها؛ هرب ومعه زوجته وأبنائه الثلاثة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم يعمل مقاولا ويقيم بكرداسة، وبدأ في جمع الأموال من المواطنين منذ سنوات عدة، لاستثمارها في مجال تجارة العقارات والأراضي، مقابل حصولهم على أرباح شهرية كبيرة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم جمع من ضحاياه ما يزيد عن ربع مليار جنيه من أهالي كرداسة، واختفى وأفراد أسرته عقب فشله في سداد الأرباح، فلجأ الضحايا لتقديم البلاغات ضده، وأفراد أسرته الهاربين بصحبته، وصدر ضده قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 8059 جنح، لسنة 2020 بتهمة النصب.

وكانت قد وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد بوجود المتهم وأفراد أسرته بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم وزوجته، و3 من أبنائه، وترحيلهم إلى مديرية أمن الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.