بعد نجاتها من هجمات داعش 2016.. بلجيكية تختار "القتل الرحيم" بسبب الصدمة

اختارت امرأة نجت من هجوم لداعش الإرهابي عام 2016 في مطار بروكسل أن تموت بالقتل الرحيم بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الشديد والاكتئاب الذي عانت منه بعد الهجوم.
قالت صحيفة الاندبندنت إن شانتي دي كورتي البالغة 23 عامًا كانت في مطار في بلجيكا في رحلة مدرسية إلى إيطاليا مع زملائها في الصف في 22 مارس 2016 ، عندما انفجرت القنبلة.
إلى جانب تفجيرين آخرين ، أدى هجوم داعش الارهابي إلى مقتل 32 شخصًا في ذلك اليوم وتمكنت شانتي من الفرار دون أي إصابات جسدية.
لكن الشابة البالغة من العمر 17 عامًا آنذاك عانت فترات من الاكتئاب ونوبات الذعر المستمرة بعد ذلك اليوم في المطار البلجيكي وبدأت في النهاية يشعر بالانتحار.
ذهبت إلى مستشفى للأمراض النفسية في أنتويرب ، بلجيكا - حيث تنتمي - وبدأت في تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لكن الأثر النفسي للهجوم ترك لها بصمة كبيرة لدرجة أنها حاولت الانتحار مرتين ، مرة في عام 2018 ، ثم مرة أخرى في عام 2020.
ثم في وقت سابق من هذا العام ، اختارت شانتي القتل الرحيم ، وهو أمر قانوني في بلجيكا وتوفيت في 7 مايو بعد أن وافق طبيبان نفسيان على الطلب.
شاركت والدة شانتي مارييل قصتها مع المنفذ الإخباري ، ووصفت الألم الذي شعرت به ابنتها بعد أن كانت في المطار عندما انفجرت القنابل.
قالت مارييل: "لم ترغب في الذهاب إلى أي مكان حيث يتواجد الآخرون ، بدافع الخوف كانت تعاني أيضًا من نوبات هلع متكررة ولم تتخلص منها أبدًا".
كتبت شانتي عن معاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، في إحدى المنشورات قائلة: "أحصل على بعض الأدوية على الإفطار. وما يصل إلى 11 مضادًا للاكتئاب يوميًا. لا أستطيع العيش بدونها.
وفقًا للتقرير الذي أعقب وفاة شانتي ، تم قتلها رحيمًا في 7 مايو محاطة بأسرتها، وفي آخر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، كتبت شانتي: "كنت أضحك وأبكي. حتى اليوم الأخير. أحببت وسمح لي أن أشعر بما هو الحب الحقيقي الآن سأذهب بعيدًا بسلام. أعلم أنني أفتقدك بالفعل ".
وبدأ المدعون العامون في بلجيكا تحقيقًا بعد أن قدم طبيب الأعصاب بول ديلتنري من مستشفى UZC Brugman الأكاديمي السريري عدة شكاوى قائلة إن قرار القتل الرحيم لشانتي اتخذ "قبل الأوان".
لم يكن لدى اللجنة الفيدرالية البلجيكية لمراقبة وتقييم القتل الرحيم أي مخاوف بشأن قضية شانتي ومع ذلك ، جادل طبيب الاعصاب بأنه لا يزال هناك رعاية وعلاج لم تجربه شانتي.
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