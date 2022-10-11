بعد نجاتها من هجمات داعش 2016.. بلجيكية تختار "القتل الرحيم" بسبب الصدمة

كتبت: نهال أبو السعود

اختارت امرأة نجت من هجوم لداعش الإرهابي عام 2016 في مطار بروكسل أن تموت ‏بالقتل الرحيم بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الشديد والاكتئاب الذي عانت منه بعد ‏الهجوم.‏

قالت صحيفة الاندبندنت إن شانتي دي كورتي البالغة 23 عامًا كانت في مطار في بلجيكا ‏في رحلة مدرسية إلى إيطاليا مع زملائها في الصف في 22 مارس 2016 ، عندما انفجرت ‏القنبلة.‏

إلى جانب تفجيرين آخرين ، أدى هجوم داعش الارهابي إلى مقتل 32 شخصًا في ذلك ‏اليوم وتمكنت شانتي من الفرار دون أي إصابات جسدية.‏

لكن الشابة البالغة من العمر 17 عامًا آنذاك عانت فترات من الاكتئاب ونوبات الذعر ‏المستمرة بعد ذلك اليوم في المطار البلجيكي وبدأت في النهاية يشعر بالانتحار.‏

ذهبت إلى مستشفى للأمراض النفسية في أنتويرب ، بلجيكا - حيث تنتمي - وبدأت في ‏تناول الأدوية المضادة للاكتئاب لكن الأثر النفسي للهجوم ترك لها بصمة كبيرة لدرجة ‏أنها حاولت الانتحار مرتين ، مرة في عام 2018 ، ثم مرة أخرى في عام 2020.‏

ثم في وقت سابق من هذا العام ، اختارت شانتي القتل الرحيم ، وهو أمر قانوني في بلجيكا ‏وتوفيت في 7 مايو بعد أن وافق طبيبان نفسيان على الطلب.‏

شاركت والدة شانتي مارييل قصتها مع المنفذ الإخباري ، ووصفت الألم الذي شعرت به ‏ابنتها بعد أن كانت في المطار عندما انفجرت القنابل.‏

قالت مارييل: "لم ترغب في الذهاب إلى أي مكان حيث يتواجد الآخرون ، بدافع الخوف ‏كانت تعاني أيضًا من نوبات هلع متكررة ولم تتخلص منها أبدًا".‏

كتبت شانتي عن معاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، في إحدى المنشورات قائلة: ‏‏"أحصل على بعض الأدوية على الإفطار. وما يصل إلى 11 مضادًا للاكتئاب يوميًا. لا ‏أستطيع العيش بدونها.‏

وفقًا للتقرير الذي أعقب وفاة شانتي ، تم قتلها رحيمًا في 7 مايو محاطة بأسرتها، وفي آخر ‏منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، كتبت شانتي: "كنت أضحك وأبكي. حتى ‏اليوم الأخير. أحببت وسمح لي أن أشعر بما هو الحب الحقيقي الآن سأذهب بعيدًا ‏بسلام. أعلم أنني أفتقدك بالفعل ".‏

وبدأ المدعون العامون في بلجيكا تحقيقًا بعد أن قدم طبيب الأعصاب بول ديلتنري من ‏مستشفى ‏UZC Brugman‏ الأكاديمي السريري عدة شكاوى قائلة إن قرار القتل الرحيم ‏لشانتي اتخذ "قبل الأوان".‏

لم يكن لدى اللجنة الفيدرالية البلجيكية لمراقبة وتقييم القتل الرحيم أي مخاوف بشأن ‏قضية شانتي ومع ذلك ، جادل طبيب الاعصاب بأنه لا يزال هناك رعاية وعلاج لم ‏تجربه شانتي.‏