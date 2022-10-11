اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:19 م
أكرم القصاص
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بدء حفل مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة والقليوبية بحضور وزيرة التضامن

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:09 م
بدء حفل مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالجيزة والقليوبية بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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بدأ منذ قليل، فاعليات حفل تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة فى الجيزة والقليوبية، وتمكين السيدات اجتماعياً واقتصاديا بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى استعرضت فيه وزيرة التضامن الاجتماعىُ الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المصرية، منها الحماية الاجتماعية للسيدات، مثل الدعم النقدي حيث يوجد  حوالى 2,034,472 سيدة يحصلن على الدعم النقدى تكافل وكرامة بأسمائهن (بنسبة 78,5%) بتكلفة شهرية تبلغ 976 مليون 546 الف جنيه مصري بقيمة مساعدة شهرية 480 جنيه مصري، وبالرغم أن الدعم النقدي موجه للأسرة ولكن وضع شرط تقدم النساء للتسجيل بأسمائهن وشرط حصولهن شخصياً على بطاقة الصرف تأكيداً لتعظيم الشعور الإيجابى لديها بحقوقها الاقتصادية وبحقها في اتخاذ قرارات للأطفال والأسرة سواسية مع الرجل.

وزيرة التضامن مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة

تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة

مراكز استضافة المرأة



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