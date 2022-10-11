اهتمام عالمى.. صحافة العالم تبرز حوار تلفزيون اليوم السابع مع "قاتل بن لادن"

تصدر الحوار التلفزيونى الذى أجرته الزميلة هناء أبو العز وأعده الزميل رامى نوار، مع الضابط الأمريكى السابق روبرت أونيل، عضو فريق النخبة الأمريكي وقاتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية، التي تداولت أول حوار للضابط في وسيلة إعلامية عربية، حيث كشف عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة عن تفاصيل قتل زعيم تنظيم القاعدة، وهى العملية التي تمت فى شهر مايو 2011، كما كشف خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته فى أكثر من 400 عملية عسكرية.

ونشرت روسيا اليوم جانبًا من الحوار الذى تحدث فيه الضابط الأمريكى عن اللحظة التي وضع فيها بن لادن يده على كتف زوجته أمل ، وحينها خشى أن يكون هناك حزام ناسف يفجره، فأطلق الرصاص في جبهته.

ونشرت صحيفة الرأى الأردنية، كيف رأى الضابط الأمريكي بن لادن قبل أن يقتله: كان أطول مما حسبته وكان أنحف وذقنه لم تكن بهذا الطول الذى نراه فى الصور وكانت رمادية.

ونشرت صحيفة الخليج 365 قول قاتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة: "حين قابلنا "بن لادن" كل شيء خاطئ يحدث لنا، وأعتقد أنه من المهم للناس أن يدركوا أنه حين تضع خطة لفعل شيء، قد لا يتم الأمر كما تريد لأن شيء آخر حدث، أول الأخطاء التى حدثت لنا كان تحطم الطائرة الهليكوبتر فى الساحة الأمامية لمنزل أسامة بن لادن، لقد كنا فى المكان الخاطئ، وكان رجال تنظيم القاعدة يدافعون عن أنفسهِم وحدث تبادل لإطلاق النار معهم قبل دخولنا المنزل، وتبادل لإطلاق النار آخر عند سلالم منزل "بن لادن".

ونشرت صحيفة يمرس اليمنية كيف كشف الضابط الأمريكي السابق روبرت أونيل في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عربية، عن دوره في العملية ولحظة إطلاقه النار على بن لادن، حيث قال أونيل: وجدت نفسي في أعلى الطابق الثالث بالمنزل الذى يتواجد فيه بن لادن، كان يقف أمامي أحد زملائي، ولأنه كان متقدما أمامي فقد اتجه في ناحية وأخذت أنا الجانب الآخر، وبسبب ذلك استدرت ورأيت أسامة بن لادن وزوجته أمل بن لادن، ولأنه كان هناك تبادل إطلاق نار بين الجانبين فقد افترضنا، أو أنا افترضت أنه إن كان هناك شخص ما يرتدي سترة متفجرة فلابد أنه سيكون أسامة بن لادن".

وكذلك نشرت صحيفة سبق السعودية الحوار تحت عنوان: قاتِل أسامة بن لادن: أنهيتُ حياته برصاصة في رأسه

وتحت عنوان: كان يضع يده على كتف زوجته أمل ويستعد.. قاتل بن لادن يتحدث عن لحظة إطلاقه النار على زعيم «القاعدة»، نشرت صحيفة الوطن البحرينية.

كما نشر ت صحيفة النيلين السودانية رواية أونيل لتلفزيون اليوم السابع، تفاصيل عملية قتل "زعيم تنظيم القاعدة وهي العملية التي تمت في شهر مايو 2011، كما كشف خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته في أكثر من 400 عملية عسكرية".

وقال الضابط الأمريكي الذي قتل بن لادن: "أعتقد أنه من المهم للناس أن يدركوا أنه حين تضع خطه لفعل شيء، قد لا يتم الأمر كما تريد لأن شيء آخر حدث، أول الأخطاء التي حدثت لنا كان تحطم الطائرة الهليكوبتر في الساحة الأمامية لمنزل أسامة بن لادن، لقد كنا في المكان الخاطئ، وكان رجال تنظيم القاعدة يدافعون عن أنفسهِم وحدث تبادل لإطلاق النار معهم قبل دخولنا المنزل، وتبادل لإطلاق النار آخر عند سلالم منزل بن لادن".