انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية.. صورة

البداية حين تلقى قسم شرطة الجمرك، إخطارا بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 من شارع إبن العفيفي في نطاق حي الجمرك حيث عقار قديم كام قد أنهار سابقا وغير مأهول بالسكان.

على الفور انتقلت وحدة التدخل السريع وبالمعاينه تبين أنه عقار غير مأهول بالسكان ما تبعه إزالة الخطورة الداهمة منه و فتح الطريق بشارع إبن العفيفي متفرع من شارع ابو ورده بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية.