اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:19 م
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انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية.. صورة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:55 م
انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية.. صورة انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انهار عقار قديم غير مأهول بالسكان غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، بينما تسبب في غلق الشارع ومنع حرمة الطريق في نطاق شارع ابن عفيفي فى حى الجمرك بالإسكندرية.
 
البداية حين تلقى قسم شرطة الجمرك، إخطارا  بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 من شارع إبن العفيفي في نطاق حي الجمرك حيث عقار قديم كام قد أنهار سابقا وغير مأهول بالسكان.
 
على الفور انتقلت وحدة التدخل السريع وبالمعاينه تبين أنه عقار غير مأهول بالسكان ما تبعه إزالة الخطورة الداهمة منه و فتح الطريق بشارع إبن العفيفي متفرع من شارع ابو ورده بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية.
 
انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية
انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية

 


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